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Колотов: «В марафоне на чемпионате России я допустил тактическую ошибку»

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Иван Колотов прокомментировал свое выступление в марафоне на 40 км на чемпионате России по биатлону-2024.

«Что касается проигрыша, это чисто моя тактическая ошибка, не совсем удачно выбрал траекторию входа в поворот, выехал на левую сторону трассы где она была сильно разбита, нежели справа», — приводит слова Колотова Metaratings.ru.

25-летний Колотов занял на этой гонке третье место. Вторым стал Никита Поршнев. Победу одержал Карим Халили.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Иван Колотов
Карим Халили
Никита Поршнев
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