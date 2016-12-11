Кайшева выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU, не допустив ни одного промаха

Россиянка Ульяна Кайшева стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка IBU в Риднауне. Она не допустила ни одного промаха и опередила ближайшую преследовательницу почти на полторы минуты.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. КАЙШЕВА (Россия) – 31.48,6 (0 шт. кругов)

2. К. Хорхлер (Германия) – отставание 1.24,7 (2)

3. Н. Хорхлер (Германия) – 1.36,1 (1)

4. Герекова (Словакия) – 1.45,2 (2)

5. Николайсен (Норвегия) – 2.00,2 (0)

6. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 2.20,2 (4)

7. СЛИВКО (Россия) – 2.34,6 (2)

17. ШУМИЛОВА (Россия) – 4.10,7 (5)

22. НИКУЛИНА (Россия) – 4.45,8 (7)

49. И. УСЛУГИНА (Россия) – 7.52,7 (11)