Кайшева выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU, не допустив ни одного промаха

Россиянка Ульяна Кайшева стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка IBU в Риднауне. Она не допустила ни одного промаха и опередила ближайшую преследовательницу почти на полторы минуты.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Кубок IBU
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. КАЙШЕВА (Россия) – 31.48,6 (0 шт. кругов)
2. К. Хорхлер (Германия) – отставание 1.24,7 (2)
3. Н. Хорхлер (Германия) – 1.36,1 (1)
4. Герекова (Словакия) – 1.45,2 (2)
5. Николайсен (Норвегия) – 2.00,2 (0)
6. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 2.20,2 (4)
7. СЛИВКО (Россия) – 2.34,6 (2)
17. ШУМИЛОВА (Россия) – 4.10,7 (5)
22. НИКУЛИНА (Россия) – 4.45,8 (7)
49. И. УСЛУГИНА (Россия) – 7.52,7 (11)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/ratings/
alex1966
В основной сборной можно заменить всех, кроме Светы Сексе.
15:29 11 декабря
maximalist
Вместо Светланки даем Ульянку и навсегда. А Светланку отправить домой к родителям. Не звезда она боле, не звезда.
14:58 11 декабря
TV глядач
Без комментариев!!!!!!!
14:40 11 декабря
rusfed 2.0
Зато Света - секси (с)
13:16 11 декабря
andrew82
А вызовут Сливко или Виролайнен:)))
12:54 11 декабря
DV1981
Кайшевой давно пора шансы давать и не на один этап.Кого отстегнуть у нас есть.
12:51 11 декабря