12:44 11 декабря | БИАТЛОН

Кайшева выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU, не допустив ни одного промаха

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Россиянка Ульяна Кайшева стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка IBU в Риднауне. Она не допустила ни одного промаха и опередила ближайшую преследовательницу почти на полторы минуты.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. КАЙШЕВА (Россия) – 31.48,6 (0 шт. кругов)

2. К. Хорхлер (Германия) – отставание 1.24,7 (2)

3. Н. Хорхлер (Германия) – 1.36,1 (1)

4. Герекова (Словакия) – 1.45,2 (2)

5. Николайсен (Норвегия) – 2.00,2 (0)

6. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 2.20,2 (4)

7. СЛИВКО (Россия) – 2.34,6 (2)

17. ШУМИЛОВА (Россия) – 4.10,7 (5)

22. НИКУЛИНА (Россия) – 4.45,8 (7)

49. И. УСЛУГИНА (Россия) – 7.52,7 (11)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/ratings/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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alex1966

В основной сборной можно заменить всех, кроме Светы Сексе.

15:29 11 декабря

maximalist

Вместо Светланки даем Ульянку и навсегда. А Светланку отправить домой к родителям. Не звезда она боле, не звезда.

14:58 11 декабря

TV глядач

Без комментариев!!!!!!!

14:40 11 декабря

rusfed 2.0

Зато Света - секси (с)

13:16 11 декабря

andrew82

А вызовут Сливко или Виролайнен:)))

12:54 11 декабря

DV1981

Кайшевой давно пора шансы давать и не на один этап.Кого отстегнуть у нас есть.

12:51 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ