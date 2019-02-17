Кайса Мякяряйнен: "Очень рада, что снова показываю хорошие результаты"

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен призналась, что рада показывать хорошие результаты. 36-летняя спортсменка заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

- Очень рада, что снова показываю хорошие результаты, - приводит слова Мякяряйнен biathlon.com.ua. - Последние несколько лет я была более-менее стабильна, а в этом сезоне у меня был огромный перепад - я оказалась в незнакомой ситуации.

Надеюсь, в Эстерсунде мне удастся показать свою лучшую форму, но мы не можем знать наверняка. Есть много мелочей, которые вносят свои коррективы. Теперь главное - оставаться здоровой и фокусироваться на предстоящих стартах.

Мякяряйнен занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 545 очков.

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