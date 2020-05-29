Каминский поддержит любые тренировочные планы Логинова

Новый старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский в интервью «СЭ» заявил, что не видит проблем, если лидер команды Александр Логинов захочет работать со сборной Болгарии, которую теперь возглавляет его личный тренер Александр Касперович.

- Логинов — это наш чемпион мира. Я думаю, он имеет право выбрать тот путь, который он считает более правильным, — отметил Каминский. — Моя задача — создать ему благоприятные условия и помочь всем возможным, чтобы он и дальше показывал такие результаты.

— Как вы относитесь к попаданию в команду ветеранов вроде Дмитрия Малышко? Или вам ближе курс на омоложение?

- В моей практике бывало всякое: порой себя здорово проявляли ветераны, а молодые не оправдывали надежд. Сам по себе возраст еще ни о чем не говорит. Основным критерием для включения в команду должен быть результат. Да, есть возможность включить по решению тренерского совета спортсмена, если он не смог показать себя по каким-то объективным причинам. Но это скорее исключение.

Полностью интервью Юрия Каминского читайте на сайте «СЭ»