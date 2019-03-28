16:11 | Биатлон

Иван Томилов: "На втором круге "заигрался" с Димой Малышко"

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Российский биатлонист Иван Томилов заявил, что чувствовал усталость на последнем круге во время спринта на чемпионате России в Тюмени. 27-летний спортсмен завоевал бронзу. 

- Конечно, работой на рубежах очень доволен. Удалось отстреляться чисто, - приводит слова Томилова "Тюменская Арена". - Помог хороший настрой на гонку. Когда уверен в себе, это очень помогает.

Ход? На втором круге я "заигрался" по скорости с Димой Малышко. Это сказалось на самочувствии в конце гонки.

Напомним, победу в спринте одержал Матвей Елисеев, а серебро завоевал Александр Логинов.

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