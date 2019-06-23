"Информация пришла, но не успел посмотреть". Драчев - о деле Васильевой

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что получил информацию о деле Маргариты Васильевой. 28-летняя спортсменка может быть дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов в минувшем сезоне.

- Владимир Петрович, добрый вечер. Когда уже нам ждать информацию о Васильевой. Спасибо за ответ, - спросил Драчева подписчик в Инстаграме.

- Информация пришла, но не успел посмотреть! Вечером, - ответил глава СБР.

Напомним, в минувшем сезоне Васильева заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 155 очков. Она не принимала участие в чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде из-за начатого в феврале разбирательства, связанного с пропуском трех допинг-тестов.

Все о биатлоне - здесь