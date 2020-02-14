IBU выступил с заявлением по поводу дела Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с официальным заявлением по поводу открытия нового допингового дела в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.

«В свете публикации в средствах массовой информации заявления о предварительных мерах в адрес российского биатлониста Евгения Устюгова, и во избежание ненужных спекуляций, независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) подтверждает, что обвинил Евгения Устюгова в предполагаемом нарушении антидопинговых правил IBU (использование запрещенного вещества или метода). Оно основано на отклонениях в его биологическом паспорте спортсмена в период с января 2010 года по февраль 2014 года (включительно).

Спортсмен больше не участвует в соревнованиях. В соответствии с антидопинговыми правилами IBU, обвинение будет рассмотрено и определено независимым судом", — говорится в заявлении.