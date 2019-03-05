IBU снял временное отстранение с Вишневской

Международный союз биатлонистов (IBU) снял временное отстранение с казахстанской биатлонистки Галины Вишневской, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил, информирует официальный сайт IBU.

– Таким образом, IBU обязан немедленно отменить временное отстранение. Спортсменка может быть заявлена для участия в соревнованиях под эгидой IBU, – говорится в сообщении пресс-службы IBU.

Напомним, что Вишневская в числе 9 казахстанских биатлонистов в ноябре минувшего годабыла отстранена IBU из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании расследований, которые ведутся в Австрии и Италии.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил запрос спортсменки о введении временных мер и отклонил запрос о введении временных мер в отношении другой биатлонистки из Казахстана Дарьи Климиной-Уссановой.