IBU подтвердил дисквалификацию Устюгова и Слепцовой

Международный союз биатлонистов подтвердил информацию о дисквалификации двух российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Оба признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Результаты первого аннулированы с 27 августа 2013 по конец сезона-2013/14, результаты Слепцовой признаны недействительными, начиная с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14.

Из-за дисквалификалификации Устюгов лишился, в частности, золота Олимпиады-2014 в эстафете. Вместе с ним награды лишились Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, а Россия потеряла первое место в медальном зачете Сочи.