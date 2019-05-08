Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение создать независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом – Biathlon Integrity Unit. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ведомство будет заниматься централизованным управлением всеми вопросами, которые касаются "честности" биатлона и соблюдения правил, в том числе антидопинговых и этических. Вопрос создания BIU будет рассмотрен на конгрессе IBU, который запланирован на осень текущего года.