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IBU аннулировал результаты Васильевой, Россия потеряла квоту на Кубок мира

14:00
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IBU аннулировал результаты российской биатлонистки Маргариты Васильевой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Аннулированы ее выступления, начиная с 4 февраля 2019 года. Это сократит квоту женской сборной России на Кубок мира-2019/20.

Васильева в сентябре была дисквалифицирована на 1,5 года за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Срок ее отстранения отсчитывается с сентября.

Васильевой был дан 21 день на то, чтобы обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. На этой неделе стало известно, что апелляцию спортсменка подавать не стала.

Из-за аннулирования результатов Васильевой Россия потеряла четвертое место в Кубке наций, что лишает ее максимальной квоты на сезон. Это означает, что сборная сможет выставлять на гонки не по шесть, а по пять биатлонисток.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7020478

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