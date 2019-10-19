IBU аннулировал результаты Васильевой, Россия потеряла квоту на Кубок мира

IBU аннулировал результаты российской биатлонистки Маргариты Васильевой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Аннулированы ее выступления, начиная с 4 февраля 2019 года. Это сократит квоту женской сборной России на Кубок мира-2019/20.

Васильева в сентябре была дисквалифицирована на 1,5 года за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Срок ее отстранения отсчитывается с сентября.

Васильевой был дан 21 день на то, чтобы обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. На этой неделе стало известно, что апелляцию спортсменка подавать не стала.

Из-за аннулирования результатов Васильевой Россия потеряла четвертое место в Кубке наций, что лишает ее максимальной квоты на сезон. Это означает, что сборная сможет выставлять на гонки не по шесть, а по пять биатлонисток.