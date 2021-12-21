Хованцев считает правильным решение Елисеева приостановить карьеру

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на новость о приостановлении выступлений Матвеем Елисеевым до чемпионата России, который пройдет в марте 2022 года.

«Ему надо сейчас восстановиться. Возможно, у него функциональное состояние на плохом уровне. Правильное решение — попробовать восстановиться и попробовать начать нормально соревноваться. У него достаточно высокие функциональные данные, чтобы после приостановления перезагрузиться и начать снова выступать. В хорошей форме он в призы заезжал на Кубке мира: спринты, эстафеты. Печально все это, конечно», — сказал Хованцев «СЭ».

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Елисеев занял 30-е место в индивидуальной гонке и стал 77-м в спринте. После этого россиянин был исключен из состава сборной России на второй этап Кубка мира.