Драчев: «Елисеева можно вернуть в элиту биатлона»

Четырехкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал мнение, что решение биатлониста Матвея Елисеева приостановить карьеру является большой потерей для российского спорта.

Елисеев решил приостановить карьеру до чемпионата страны в 2022 году.

«Мне очень жаль, что это произошло. Достаточно сильный, перспективный был спортсмен, подающий надежды. Он был хорошим стрелком, выигрывал медали на чемпионатах мира и отдельные кубковые гонки у него очень хорошо получались. Его потеря — это очень большой минус для российского спорта», — цитирует ТАСС Драчева.

Также он прокомментировал перспективы возвращения Елисеева в сборную.

«Я думаю, если с головой взяться за подготовку, то, в принципе, можно вернуть его в элиту биатлона, в которой он состоял», — добавил Драчев.

28-летний Елисеев является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы. На этапах Кубка мира он завоевал одну бронзу в личных гонках, три серебряные и две бронзовые медали в составах эстафетных команд.