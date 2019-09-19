Хованцев реже будет участвовать в тренировочном процессе сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев после назначения Сергея Белозерова на пост старшего тренера мужской команды будет больше внимания уделять подготовке резерва, его участие в тренировочном процессе основной команды сократится.

— Теперь я буду больше внимания уделять женской, юниорской и юношеской командам, буду перемещаться между сборами, — сказал Хованцев в интервью ТАСС. — Но методическая часть останется прежней — мы продолжим обсуждать и готовить планы, реализовывать их. Единственное, именно в тренировочном процессе я буду меньше участвовать.

Думаю, что к такому формату нужно было переходить еще весной. Если юниорская команда работала на сборах параллельно с основной, то юношеская команда требует особого контроля, поскольку это звено — наша перспектива, ему надо уделять больше внимания.