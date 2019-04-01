Хованцев и Кугаевский извинились друг перед другом за высказывания в СМИ

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский и главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев принесли друг другу извинения за резкие высказывания в прессе.

- Лишнего сказал и я. Здесь мы встретились с Анатолием Николаевичем и принесли друг другу извинения за нехорошие слова, сказанные в эфире. Говорю о двух интервью, которые я давал как личный тренер Гараничева и Логинова по чемпионату Европу и чемпионату мира, - цитирует Кугаевского ТАСС.

Также Кугаевский пообещал прекратить и дискуссии с главой СБР Владимиром Драчевым.

- Мы с Владимиром Петровичем договорились, что прекратим медийные дискуссии. Взамен Владимир Петрович обещает отвечать на мои звонки, поскольку в таких условиях очень тяжело работать. Я говорю о том, что он получает мои письма, а потом месяцами пустота, ответы я узнавал только из его интервью. В этом плане было тяжело, - отметил председатель тренерского совета.

Драчев, в свою очередь, призвал коллег прекратить публичные дискуссии.

- Бывают случаи, когда у нас есть расхождения, но, на мой взгляд, они должны не выходить в прессу, а оставаться внутри. Если кто-то чем-то недоволен, то надо обсуждать. В дискуссии рождается истин, - отметил президент СБР.