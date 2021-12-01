Хованцев: «Дальнейшую судьбу Гараничева в сборной решит этап Кубка IBU»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на непопадание Евгения Гараничева в финал суперспринта на Кубке IBU.

«Евгению явно не хватает скорости. Суперспринт подходит не всем спортсменам. Гараничев — любитель дистанции, ему больше нравятся гонки, в которых нет ограничений по скорости стрельбы. А в суперспринте очень важно быстро и четко стрелять. Думаю, что дальнейшую судьбу Евгения в сборной решит этап Кубка IBU», — сказал Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

По итогам квалификации суперспринта этапа Кубка IBU лучшим из россиян стал Антон Бабиков (+32,6) (3), финишировавший 19-м. Евгений Гараничев (+48.3) (1) занял 34-е место по окончании гонки.