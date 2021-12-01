Шевченко заняла второе место в квалификации суперспринта на Кубке IBU

На этапе Кубка IBU в норвежском Шушене завершилась квалификация в суперспринте у женщин.

Россиянка Анастасия Шевченко заняла второе место. Она отстала на 4,4 секунды при точной стрельбе от лидера — норвежки Каролины Эрдаль, допустившей один промах. Третьей стала немка Франциска Хильдебранд.

Среди остальных россиянок лучшей стала Евгения Буртасова, занявшая десятое место.

Шушен (Норвегия)

Кубок IBU

Женщины

Суперспринт. Квалификация

1. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 13.04,0 (1 промах)

2. Анастасия Шевченко (Россия) — отставание 4,4 (0)

3. Франциска Хильдебранд (Германия) — 6,1 (0)

4. Элла Хальварссон (Швеция) — 11,7 (0)

5. Ирена Кадуриш (Швейцария) — 11,8 (1)

6. Паула Боте (Франция) — 13,2 (1)

10. Евгения Буртасова (Россия) — 16,1 (0)

23. Наталья Гербулова (Россия) — 38,2 (2)

33. Екатерина Носкова (Россия) — 50,0 (2)

56. Анастасия Гореева (Россия) — 1.20,9 (4)