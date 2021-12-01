Что такое суперспринт на Кубке IBU

Суперспринт проводится на Кубке IBU с сезона-2018/19. Гонка состоит из двух частей: квалификации и финала.

В квалификации спортсмены стартуют раздельно, дистанция как у мужчин, так и у женщин составляет 4,5 километра. Спортсмены проходят два огневых рубежа, на первом они стреляют из положения лежа, на втором — стоя. За каждую незакрытую мишень на огневом рубеже полагается пройти один 75-метровый штрафной круг. 30 лучших спортсменов по итогам квалификации выходят в финал.

В финале биатлонисты стартуют одновременно в формате масс-старта. Дистанция как у мужчин, так и у женщин составляет 7,5 километра. Спортсмены проходят 4 огневых рубежа, на первых двух они стреляют из положения лежа, на двух заключительных — из положения стоя.

На данный момент суперспринт еще ни разу не проводился на этапах Кубка мира. Планировалось, что новый формат будет представлен в сезоне-2021/22, однако решение о проведении подобной гонки было отложено.