Немецкая биатлонистка Надин Хорхлер завершит карьеру по окончании следующего сезона. 32-летняя спортсменка заявила, что приняла правильное решение.

- Сначала я должна была понять, осталась ли у меня мотивация работать на 110 процентов, - приводит слова Хорхлер biathlon-news.de. - Но сезон-2019/20 должен стать последним. Я столько лет боролась для того, чтобы иметь возможность продолжать выступать. Но теперь я смогу немного расслабиться.

Напомним, Хорхлер является чемпионкой Европы-2016 в спринте.

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