Хинц, Дальмайер, Пайффер и Долль выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде

Стал известен состав сборной Германии по биатлону на смешанную эстафету, которая состоится завтра, 7 марта, на чемпионате мира в Эстерсунде.

В заявку попали Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль, сообщает Sport1.

Полностью заявка сборной Германии на турнире выглядит следующим образом:

Женщины: Лаура Дальмайер, Дениза Херрманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер, Франциска Пройс;

Мужчины: Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Роман Рес.