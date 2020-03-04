Шведка Элизабет Хегберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Белоруссии. Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, занявшая 10-е место.

Минск (Белоруссия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 21.42,7 (0 шт. кругов)

2. Штефани Шерер (Германия) — отставание 28,7 (0)

3. Осне Скреде (Норвегия) — 29,8 (0)

4. Ванесса Фойгт (Германия) — 33,8 (0)

5. Марен Хаммершмидт (Германия) — 44,6 (1)

6. Каролин Коломбо (Франция) — 45,9 (1)...

10. Валерия Васнецова (Россия) — 1.15,8 (1)...

12. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.23,6 (2)

13. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.24,9 (1)

14. Полина Шевнина (Россия) — 1.26,9 (0)...

28. Виктория Сливко (Россия) — 2.22,6 (4)