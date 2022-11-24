Халили: «Первые старты всегда даются нелегко в эмоциональном и физическом плане»

Российский биатлонист Карим Халили поделился впечатлениями от победы в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Первые старты всегда даются нелегко в эмоциональном и физическом плане. Рад, что так получилось. Всех поздравляю с началом зимнего биатлонного сезона. Последний круг был очень тяжелый, потому что в такой мороз ты не очень хорошо чувствуешь мышцы и закисление, поэтому на первых двух кругах я шел быстрее, а на третьем было уже тяжело.

Смена тренера перед сезоном на меня не давила, потому что на такие моменты я не обращаю внимания. Все хорошо. Эмоциональное давление было только от начала сезона, когда ты не знаешь свое состояние и как к старту готовы твои соперники. Настрой у меня бегать все гонки, пребываю в отличном настроении. Главный соперник и раздражитель для меня — мой спарринг-партнер Даниил Серохвостов", — приводит слова Халили Metaratings.ru

Второе место в спринтерской гонке занял Александр Логинов, замкнул тройку Петр Пащенко.