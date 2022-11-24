Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:50

Халили: «Первые старты всегда даются нелегко в эмоциональном и физическом плане»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский биатлонист Карим Халили поделился впечатлениями от победы в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Первые старты всегда даются нелегко в эмоциональном и физическом плане. Рад, что так получилось. Всех поздравляю с началом зимнего биатлонного сезона. Последний круг был очень тяжелый, потому что в такой мороз ты не очень хорошо чувствуешь мышцы и закисление, поэтому на первых двух кругах я шел быстрее, а на третьем было уже тяжело.

Смена тренера перед сезоном на меня не давила, потому что на такие моменты я не обращаю внимания. Все хорошо. Эмоциональное давление было только от начала сезона, когда ты не знаешь свое состояние и как к старту готовы твои соперники. Настрой у меня бегать все гонки, пребываю в отличном настроении. Главный соперник и раздражитель для меня — мой спарринг-партнер Даниил Серохвостов", — приводит слова Халили Metaratings.ru

Второе место в спринтерской гонке занял Александр Логинов, замкнул тройку Петр Пащенко.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-khalili-nazval-svoego-glavnogo-sopernika-i-razdrazhitelya-1421673/
Карим Халили
0
Читайте также
История Андрея Пятницкого: голы «Ливерпулю», интерес «Реала», нелепая травма
Германия закрыла рты, Дания предлагает выйти из ФИФА. Европейские сборные протестуют на ЧМ
Суд в Москве арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта
В постпредстве РФ при ООН высмеяли главу миссии Украины за непристойный жест
В ДНР сформировали подразделение из украинских военнопленных
Как получить пособие на первого ребенка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смольский: «Мы вступаем на энтузиазме, а не ради дележки призовых»

Логинов признался, что не рассчитывал попасть в тройку призеров в спринтерской гонке Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости