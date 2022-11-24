Смольский: «Мы вступаем на энтузиазме, а не ради дележки призовых»

Биатлонист сборной Белоруссии Антон Смольский прокомментировал результаты первой гонки сезона на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Он завершил спринтерскую гонку на 15-м месте.

«Холод делает свое дело. Это влияет на разминку и скорость стрельбы. Всегда некомфортно на морозе. Сегодня мягче, чем в прошлые дни, но все равно чувствовал дискомфорт при беге и стрельбе. На стрельбе падает чувствительность и замедляется скорость решений. Как результат, много промахов, мало кто работает чисто. Конечно, были варианты не бежать, мы здесь не боремся за общий зачет, а просто выступаем на энтузиазме. Ни в церемонии награждения мы участвовать не будем, ни в дележе призовых, поэтому если кто-то чувствует себя некомфортно, пропускает гонку», — цитирует биатлониста Metaratings.ru.

Победителем гонки стал Карим Халили, второе место занял Александр Логинов, третьим пришел Петр Пащенко.