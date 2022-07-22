Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:15

Губерниев сравнил отказавшуюся от паспорта РФ биатлонистку Жураускайте с Кузьминой и Домрачевой

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» прокомментировал отказ от гражданства РФ биатлонистки Лидии Жураускайте.

«У нее литовские корни, и она решила связать свою жизнь с Литвой. Имеет на это полное право. О такой биатлонистке я не знаю. Потеря ли это? Вряд ли. С учетом того, что ее путь отличается от пути, который был у Кузьминой и Домрачевой. Конечно, мы пожелаем ей удачи», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ Жураускайте.

В конце 2021 года Жираускайте приняла решение сменить гражданство и выступать за Литву на Олимпиаде-2026 в Италии. Прадед спортсменки был литовцем, поэтому гражданство Литвы может быть восстановлено, если отказаться от российского паспорта.

Дмитрий Губерниев
5
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
Ведущий «Есть тема» Антон Анисимов: «Сначала люди сами делают интервью с каминг-аутом, а потом запрещают нам говорить об этом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васильев о выходе Жараускайте из гражданства РФ: «Подавала надежды, но результаты не впечатляют»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости