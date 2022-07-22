Васильев — о выходе Жараускайте из гражданства РФ: «Подавала надежды, но результаты не впечатляют»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход из гражданства РФ биатлонистки Лидии Жураускайте. Спортсменка будет выступать за сборную Литвы.

«Я про нее знаю. Она подавала надежды, но пока результаты невпечатляющие. Не думаю, что это ощутимая потеря для нас. Тем более у нас достаточное количество своих спортсменов, которых надо раскрывать. Потенциал у них очень хороший, но, к сожалению, они пока в тени. Есть очень талантливые и девочки, и ребята, с которыми можно работать и доводить их до высочайшего уровня. Поэтому не думаю, что уход Жараускайте сильно отразится на составе сборной команды», — сказал Васильев «СЭ».

В конце 2021 года Жираускайте приняла решение сменить гражданство и выступать за Литву на Олимпиаде-2026 в Италии. Прадед спортсменки был литовцем, поэтому гражданство Литвы может быть восстановлено, если отказаться от российского паспорта.