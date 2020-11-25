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Губерниев сообщил, что сборная России может пропустить этап Кубка мира из-за COVID-19

20:27
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что сборная России по биатлону может пропустить старт Кубка мира из-за коронавируса.

«Если подтвердится (заражение — Прим. «СЭ»), на старт сборная России не выйдет», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что представители российской команды сдали положительные тесты на коронавирус за три дня до старта Кубка мира. Имена и статус зараженных членов команды не разглашаются. Все они помещены на карантин.

Заражения обнаружены также в командах Латвии и Молдавии. Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти 28-29 ноября.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1349

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