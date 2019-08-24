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Глазырина разделила первое место в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону

19:27
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Россиянка Екатерина Глазырина разделила первое место с Люцией Харватовой из Чехии в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Раубичи (Белоруссия)

Спринт. Женщины

1. Екатерина Глазырина (Россия) — 16.01,4 (0)

1. Люция Харватова (Чехия) — 16.01,4 (1)

3. Дарья Блашко (Украина) +2,4 (1)

?4. Кристина Резцова (Россия) +4,3 (0)

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/glazyrina-pobedila-v-sprinte-na-lchm/

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