Глазырина разделила первое место в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону

Россиянка Екатерина Глазырина разделила первое место с Люцией Харватовой из Чехии в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Раубичи (Белоруссия)

Спринт. Женщины

1. Екатерина Глазырина (Россия) — 16.01,4 (0)

1. Люция Харватова (Чехия) — 16.01,4 (1)

3. Дарья Блашко (Украина) +2,4 (1)

?4. Кристина Резцова (Россия) +4,3 (0)