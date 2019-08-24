Глазырина разделила первое место в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону
19:27
Россиянка Екатерина Глазырина разделила первое место с Люцией Харватовой из Чехии в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах.
Чемпионат мира по летнему биатлону
Раубичи (Белоруссия)
Спринт. Женщины
1. Екатерина Глазырина (Россия) — 16.01,4 (0)
1. Люция Харватова (Чехия) — 16.01,4 (1)
3. Дарья Блашко (Украина) +2,4 (1)
?4. Кристина Резцова (Россия) +4,3 (0)
Дополнительная информация
http://biathlonrus.com/news/glazyrina-pobedila-v-sprinte-na-lchm/
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