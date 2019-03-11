Глава IBU - о критике в адрес Логинова: "У нас есть комиссия по этике, но я не вижу высказываний в адрес России, которые могли бы стать предметом разбирательства"

Руководитель Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался по поводу критики в адрес Александра Логинова. Он отметил, что не видит никаких высказываний в адрес России, которые могли бы стать предметом разбирательства комиссии по этике.

– Здесь сложно регулировать ситуацию, поскольку мы все живем в свободном обществе и люди должны быть свободны в выражении собственной точки зрения, – приводит "РИА Новости" слова Далина. – Просто нужно стараться не переходить определенные границы. А это вопрос здравого смысла и воспитания. У нас есть комиссия по этике, но пока я не вижу никаких высказываний в адрес России, которые могли бы стать предметом разбирательства.

Напомним, ранее француз Мартен Фуркад назвал "позором" победу Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, а швед Себастьян Самуэльссон призвал россиянина извиниться за использование допинга в прошлом. Негативными комментариями в адрес российского биатлониста также отметились чехи Михал Крчмарж и Ондржей Моравец.

Логинов был дисквалифицирован на два года после того, как в ноябре 2013-го в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин.

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