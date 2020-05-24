Глава Болгарской федерации биатлона рассказала, почему пригласила в сборную Касперовича и Норицына

Президент Болгарской федерации биатлона Екатерина Дафовска рассказала, почему предложила российским тренерам Александру Касперовичу и Виталию Норицыну возглавить национальную сборную Болгарии.

— Я доверяю Касперовичу, он обладает навыками и качествами тренера международного уровня, — приводит слова Дафовски Ski-nordique. — Он приходит к нам не за деньгами, а для того, чтобы ставить перед собой новые задачи в качестве профессионала своего дела.

36-летний Норицын возглавлял женскую сборную России с мая 2018 года. По итогам правления СБР было решено, что эту должность в следующем сезоне должен занять Владимир Королькевич.

62-летний Касперович является личным тренером чемпиона мира Александра Логинова.