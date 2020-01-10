Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад стал первым в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. 31-летний француз показал результат 25 минут 27,2 секунды.

Второе место занял еще один француз Эмильян Жаклен (отставание -25,5 секунды), третье — немец Йоханнес Кюн (+33,0).

Россиянин Матвей Елисеев стал четвертым (+41,1), а Александр Логинов — пятым (+47,8).

Евгений Гараничев занял 28-е место, Эдуард Латыпов — 38-е, Никита Поршнев — 51-е, Карим Халили — 61-е.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 25.27,2 (0)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — +25,5 (1)

3. Йоханнес Кюн (Германия) — +33,0 (1)

4. Матвей Елисеев (Россия) — +41,1 (0)

5. Александр Логинов (Россия) — +47,8 (1)

6. Симон Дестье (Франция) — 49,8 (1)...

28. Евгений Гараничев (Россия) — 2.03,9 (2)...

38. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.25,6 (2)...

51. Никита Поршнев (Россия) — 2.45,5 (4)...

61. Карим Халили (Россия) — 3.10,4 (3)