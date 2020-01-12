Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад победил в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Он показал результат 41 минута 01,4 секунды. Вторым стал немец Арнд Пайффер (отставание — 20,1), третьим — еще один француз Симон Дестье (20,3)

Россиянин Матвей Елисеев занял 10-е место (59,8), Александр Логинов — 17-м (1.25,2).

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 41.01,4 (2 шт. круга)

2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание 20,1 (3)

3. Симон Дестье (Франция) — 20,3 (3)

4. Йоханнес Дале (Норвегия) — 38,9 (4)

5. Яков Фак (Словения) — 43,1 (3)

6. Филипп Хорн (Германия) — 43,2 (4)...

10. Матвей Елисеев (Россия) — 59,8 (4)...

17. Александр Логинов (Россия) — 1.25,2 (5)