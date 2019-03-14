Евгения Павлова: "Эпизод с незакрытой мишенью? Это невнимательность"

Биатлонистка Евгения Павлова в эфире телеканала "Матч ТВ" подвела итоги одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Сборная России заняла шестое место.

Павлова бежала в дуэте с Матвеем Елисеевым. Норвежцы стали победителями эстафеты (Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Бе).

– Тяжело было с первого круга. Серьезные скорости. По максимуму работали девчонки с самого начала. В одном из эпизодов думала, что мишень закрылась, а присмотрелась и поняла, что нет. Это невнимательность. Хотелось побыстрее передать эстафету Матвею Елисееву. Остались ли силы еще на следующие этапы? Остались, конечно, – сказала Павлова в эфире телеканала "Матч ТВ".

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