Елисеев ожидает «фана» от участия в Рождественской гонке

Российский биатлонист Матвей Елисеев признался, что рассчитывает окунуться в атмосферу праздника во время участия в Рождественской гонке. Елисеев в Рождественской гонке выступит в паре с Екатериной Юрловой-Перхт.

— От гонки я ожидаю колоссального фана, — сказал Елисеев в интервью ТАСС. — Потому что это больше праздник, чем гонка. Но, конечно, будет круто посоперничать в шуточной манере с лучшими биатлонистами мира.

Для меня приглашение стало неожиданным. Первым о приглашении мне сообщил тренер Артем Истомин, а через несколько дней мне на почту пришло официальное уведомление.