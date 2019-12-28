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Елисеев и Юрлова-Перхт заняли последнее место в пасьюте на Рождественской гонке

21:56
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Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев не сумели улучшить свои результаты после неудачного масс-старта на традиционной Рождественской гонке. В гонке преследования они также заняли последнее, 10-е место.

Победу одержал дуэт из Норвегии Марта Олсбю и Ветле Кристиансен. Второй результат показала украинская пара Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, а третьими к финишу пришли французы Анаис Бескон и Антонен Гигонна.

Рождественская гонка: Норвегия — первая, Россия — последняя

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