Елисеев и Юрлова-Перхт заняли последнее место в пасьюте на Рождественской гонке

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев не сумели улучшить свои результаты после неудачного масс-старта на традиционной Рождественской гонке. В гонке преследования они также заняли последнее, 10-е место.

Победу одержал дуэт из Норвегии Марта Олсбю и Ветле Кристиансен. Второй результат показала украинская пара Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, а третьими к финишу пришли французы Анаис Бескон и Антонен Гигонна.

Рождественская гонка: Норвегия — первая, Россия — последняя