Биатлонистка Казакевич подвела итоги завершившегося сезона

Российская биатлонистка Ирина Казакевич в своем Telegram-канале подвела итоги сезона.

«Это было увлекательное путешествие по нашей большой стране, а также замечательной Белоруссии. Большая благодарность всем, кто содействовал организации настоящего праздника, атмосферы дружбы и поддержки», — написала Казакевич.

Также она поблагодарила верных болельщиков, тренеров и всю команду.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.