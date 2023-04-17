Биатлонистка Казакевич подвела итоги завершившегося сезона
Российская биатлонистка Ирина Казакевич в своем Telegram-канале подвела итоги сезона.
«Это было увлекательное путешествие по нашей большой стране, а также замечательной Белоруссии. Большая благодарность всем, кто содействовал организации настоящего праздника, атмосферы дружбы и поддержки», — написала Казакевич.
Также она поблагодарила верных болельщиков, тренеров и всю команду.
Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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