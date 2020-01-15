Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге, россиянки — вне топ-30
На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт.
Победу одержала норвежка Тирил Экхофф. В тройку лучших попали также шведка Ханна Эберг и итальянка Доротея Вирер. Четвертой стала белоруска Анна Сола.
Лучшая среди россиянок Лариса Куклина — 36-е место. На 37-й позиции Екатерина Юрлова-Перхт. Кристина Резцова стала 42-й. 60-е место заняла Ирина Старых. Светлана Миронова на 77-м месте.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Женщины
Спринт 7,5 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 18.55,5 (0)
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 29,7 (0)
3. Доротея Вирер (Италия) — +36,8 (0)
4. Анна Сола (Белоруссия) — 50,1 (0)
5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 51,2 (0)
6. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 55,4 (1)
36. Лариса Куклина (Россия) — +01.54,1 (0)
37. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +01.56,0 (0)
42. Кристина Резцова (Россия) — +02.00,3 (1)
60. Ирина Старых (Россия) — 2.27,2 (2)
77. Светлана Миронова (Россия) — 3.00,3 (3)