На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт.

Победу одержала норвежка Тирил Экхофф. В тройку лучших попали также шведка Ханна Эберг и итальянка Доротея Вирер. Четвертой стала белоруска Анна Сола.

Лучшая среди россиянок Лариса Куклина — 36-е место. На 37-й позиции Екатерина Юрлова-Перхт. Кристина Резцова стала 42-й. 60-е место заняла Ирина Старых. Светлана Миронова на 77-м месте.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 18.55,5 (0)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 29,7 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) — +36,8 (0)

4. Анна Сола (Белоруссия) — 50,1 (0)

5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 51,2 (0)

6. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 55,4 (1)

36. Лариса Куклина (Россия) — +01.54,1 (0)

37. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +01.56,0 (0)

42. Кристина Резцова (Россия) — +02.00,3 (1)

60. Ирина Старых (Россия) — 2.27,2 (2)

77. Светлана Миронова (Россия) — 3.00,3 (3)