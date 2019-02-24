Екатерина Юрлова-Перхт: "Шведки перед отъездом пожелали мне удачи"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт осталась довольна чемпионатом Европы, который завершился в Раубичах. Россиянка выиграла гонку преследования, а накануне была второй в спринте.

– Узнала, что шведки не бегут пасьют, вчера на пресс-конференции. Мне они пожелали удачи. Сказали: "Давай, на все деньги". Забавная ситуация была на старте, когда гонка началась, а никто не поехал. Девочки даже улыбались. Это разрядило обстановку, напряжение, – сказала в эфире телеканала "Матч Арена" Юрлова-Перхт. – Была задача хорошо сработать на рубеже. На трассе все тоже получилось, хотя она немного разбита. Мне удавалось стрелять и вместе с кем-то, и одной на рубеже. Когда большой запас, есть расслабленность, приходилось бороться с собой. Ну и здорово было с Мироновой стрелять на первых рубежах. Чемпионатом Европы довольна, спасибо всем за поддержку.