Эберг выиграла заключительную гонку сезона, Вирер стала первой в общем зачете Кубка мира

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 23-летняя спортсменка показала результат 35 минут 56,2 секунды.

Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф (отставание - 1,3). Третьей стала американка Клэр Иган (10,4).

Россиянка Светлана Миронова стала 15-й (1.34,4), Екатерина Юрлова-Перхт - 18-й (1.49,3).

Общий зачет Кубка мира впервые в своей карьере выиграла итальянка Доротея Вирер, занявшая 12-е место в сегодняшней гонке. Она стала первой представительницей Италии, которая завоевала большой Хрустальный глобус.

Биатлон

Холменколлен (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) - 35.56,2 (2 шт. круга)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) - отставание 1,3 (3)

3. Клэр Иган (США) - 10,4 (1)

4. Дениза Херманн (Германия) - +21,6 (4)

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - +48,7 (2)

6. Паулина Фиалкова (Словакия) - +54,7 (4) ...

9. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 1.01,6 (4)

10. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 1.04,1 (6)

11. Лиза Виттоцци (Италия) - 1.06,3 (5)

12. Доротея Вирер (Италия) - 1.11,0 (5)...

15. Светлана Миронова (Россия) - 1.34,4 (6)

18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 1.49,3 (4)

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