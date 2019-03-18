Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что олимпийская чемпионка Юлия Джима может пропустить следующий сезон. В этом сезоне она выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке.

– Я думаю, она пропустит часть или полностью следующий сезон, – приводит слова Брынзака Xsport. - Ей нужно морально, психологически отдохнуть, подлечиться. А потом, если появится желание и мотивация, она вернется. Мы с ней об этом уже говорили. Это нужно было сделать еще после Олимпиады, но она продолжила тренироваться. Поэтому сейчас это нужно обязательно сделать. Пропустить два-три месяца, полгода, а возможно, и целый сезон. Все будет видно по ходу, какой у неё будет психологический настрой, а также динамика лечения травм. Нужно пройти профилактику всех этих проблем.



С кем она дальше будет тренироваться, пока что неизвестно. Мы об этом не говорили. Это ей решать. Когда она захочет возвращаться к тренировкам, тогда мы это все обсудим.