Два члена сборной Словении по биатлону заразились коронавирусом

Два члена сборной Словении по биатлону сдали положительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира в Оберхофе, информирует пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Имена заразившихся не называются. Однако отмечается, что один из них является спортсменом.

На карантин также помещены еще два спортсмена команды, которые контактировали с заразившимися.

Кроме того, один волонтер оргкомитета турнира сдал положительный тест на коронавирус.