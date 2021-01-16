Два члена сборной Словении по биатлону заразились коронавирусом
14:53
Два члена сборной Словении по биатлону сдали положительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира в Оберхофе, информирует пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Имена заразившихся не называются. Однако отмечается, что один из них является спортсменом.
На карантин также помещены еще два спортсмена команды, которые контактировали с заразившимися.
Кроме того, один волонтер оргкомитета турнира сдал положительный тест на коронавирус.
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