"Думал, что гонку отменят, но хотел бежать". Поварницын - о спринте на этапе КМ в Норвегии

Российский биатлонист Александр Поварницын заявил, что был бы расстроен, если бы спринтерская гонка на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене была бы отменена. Соревнования проходили в условиях сильного тумана.

- Стрельба, конечно, - лотерея. Но решение о выстреле все равно принимает человек, можно и с таким ветром бороться, - приводит слова Поварницына Калашников Media. - Конечно, в туман, если ты стоя стреляешь, это не так объективно, но лежа можно было стрелять и на ноль.

Я думал, что гонку отменят, но хотел бежать, самочувствие хорошее. И если бы ее отменили, я бы скорее расстроился. Даже несмотря на такой результат, я чувствую в себе силы. Просто не могу собраться в техническом плане. Проблем с лыжами не было.

Поварницын занял 70-е место в спринтерской гонке. Он не попал в пасьют.

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