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Драчев заявил, что Королькевича и Кабукова нет в списке тренеров на утверждение

12:59
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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что старших тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича нет в списке для утверждения Минспортом. Члены правления СБР утвердили их кандидатуры, как и нового главного тренера Валерия Польховского. Драчев был против всех этих специалистов, но оказался в меньшинстве при голосовании на заседании правления СБР.

— Список спортсменов уже отправлен, а список тренеров — еще нет, — цитирует Драчева «Спорт день за днем». — Делаем последние штрихи.

— Роберт Кабуков и Владимир Королькевич остались в списке?

— Нет, не остались. По крайней мере, я их не видел.

— А кто тогда вместо них?

— Это объявят после решения тренерского совета.

В прошлом сезоне эти должности занимали Анатолий Хованцев, Сергей Белозеров и Виталий Норицын.

Дополнительная информация:

https://www.sportsdaily.ru/news/vladimir-drachev-korolkevich-i-kabukov-ne-ostalis-v-spiske-trenerov-dlya-minsporta

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