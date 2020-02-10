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Драчев считает, что смена тренера не решит проблемы сборной России

11:31
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказал мнение, что нет смысла менять тренерский штаб в сборной России, так как ее проблемы это не решит.

— Можно менять хоть кого, — цитируют Драчева «РИА Новости». — Вопрос не в замене, а в анализе и в тех решениях, которые мы должны будем принять, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Изменить ее можно кардинально — взять и поменять тренера. А потом ждать, когда следующий тренер даст результат. Будет то же самое, все вернется в начало. Результата не будет, пока мы не поменяем все компоненты работы, и не улучшим их качественно, причем как можно скорее. Я считаю, что какие-то компоненты изменим в течение трех-пяти месяцев. Патроны, оружие, сервис лыж. Это можно изменить быстро. Знаем, какие изменения требуются в методике улучшения функционального состояния, это у нас наработано. Но сказать, что мы только из-за этого потеряли результат, нельзя. Биатлон — это сложный комплекс мероприятий.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Антерсельве (Италия) с 13 по 23 февраля. Сборная России осталась без медалей в 26 гонках подряд на этапах Кубка мира.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200210/1564479022.html#

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