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Драчев прибыл на конференцию СБР, где выберут его сменщика

11 июля 2020, 10:06
Владимир Драчев. Фото СБР
Владимир Драчев. Фото СБР
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Владимир Драчев прибыл на внеочередную конференцию СБР, сообщает ТАСС. На конференции будет выбран новый президент СБР. Единственный кандидат на этот пост — Виктор Майгуров.

Драчев возглавлял СБР с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий.

Драчев рассказал, что приехал на конференцию поблагодарить коллег за совместную работу.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8941851

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