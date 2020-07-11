Драчев прибыл на конференцию СБР, где выберут его сменщика

Владимир Драчев прибыл на внеочередную конференцию СБР, сообщает ТАСС. На конференции будет выбран новый президент СБР. Единственный кандидат на этот пост — Виктор Майгуров.

Драчев возглавлял СБР с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий.

Драчев рассказал, что приехал на конференцию поблагодарить коллег за совместную работу.