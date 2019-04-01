Драчев оценил на хорошо работу СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил на хорошо работу организации в уходящем сезоне. Об этом он заявил на заседании тренерского совета, которое проходит в понедельник в Тюмени.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде сборная России завоевала три медали, это лучший результат команды с 2011 года на мировых первенствах.

- В целом год прошел удачно, можно поставить оценку хорошо, - цитирует ТАСС Драчева. - Член нашего правления Якушев Владимир Владимирович (министр строительства РФ) также считает, что работу можно оценить на хорошо. Мы оцениваем работу на этом же уровне.

Но есть и определенные минусы, мы понимаем, что всего сразу не изменить. Много работы проделано, но впереди еще больше.