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Драчев намерен создать при СБР экспертный совет. Его может возглавить Хованцев

12:57
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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев намерен создать при организации экспертный совет, в который войдет бывший главный тренер сборной страны Анатолий Хованцев, сообщает ТАСС.

1 июня Хованцев покинул пост главного тренера сборной России, эта должность пока остается вакантной. После споров Драчева с большинством членов правления СБР было решено не предлагать на пост главного тренера Валерия Польховского.

Старшими тренерами мужской и женской сборных России должны стать Юрий Каминский и Михаил Шашилов соответственно. Их кандидатуры находятся на согласовании в Министерстве спорта РФ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8615823

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