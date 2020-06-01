Драчев намерен создать при СБР экспертный совет. Его может возглавить Хованцев

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев намерен создать при организации экспертный совет, в который войдет бывший главный тренер сборной страны Анатолий Хованцев, сообщает ТАСС.

1 июня Хованцев покинул пост главного тренера сборной России, эта должность пока остается вакантной. После споров Драчева с большинством членов правления СБР было решено не предлагать на пост главного тренера Валерия Польховского.

Старшими тренерами мужской и женской сборных России должны стать Юрий Каминский и Михаил Шашилов соответственно. Их кандидатуры находятся на согласовании в Министерстве спорта РФ.