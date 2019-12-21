Дмитрий Малышко: «Накопилась усталость»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал результат гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси. Он показал 51-й результат с двумя штрафными кругами.

— Сегодня пришлось догонять. Были изначально в отстающих, — сказал в эфире «Матч ТВ» Малышко. — На первых кругах было хорошее самочувствие, лыжи работали прилично. Но один рубеж в стойке провалил, а после работать тяжело. Проигрыш большой — не спорю. Будем анализировать. Накопилась усталость, но внутренне ощущал себя неплохо.