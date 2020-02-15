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Допинг

Дмитрий Губерниев — о дисквалификации Устюгова: «Весело веселье — тяжело похмелье»

11:41
Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
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Известный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова. Спортсмен признан виновным в нарушении антидопинговых правил, все его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации. Таким образом, Устюгов и вся мужская сборная России лишаются золота Олимпиады-2014 в эстафете, а Россия снова упускает первое место в медальном зачете.

«Никогда такого не было и вот опять! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четвёрка лишена эстафетной победы в Сочи! Россия потеряла первое место по итогам Зимних игр-2014! Весело веселье — тяжело похмелье!» — написал Губерниев в Instagram.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B8lK6kcBzTx/

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