«Да здравствует наш СБР, самый гуманный СБР в мире!» Губерниев — о составе сборной России на Кубок мира
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об изменениях в составе сборной России по биатлону на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU.
— Да здравствует наш СБР, самый гуманный СБР в мире! Ура! Теперь у нас вот такой биатлонный состав сборной России на этапы КМ и КИБУ!, — написал Губерниев в Instagram.
Да здравствует наш СБР , самый гуманный СБР в мире !!! Ура !!! Теперь у нас вот такой биатлонный состав сборной России на этапы КМ и КИБУ !!! Воронина на КМ , Старых и Глазырина на КИБУ ???#биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #сборнаяроссии #вотонокак #афиглибылоогородгородить #агдетюменьвсемогущая #торазуюсьтообуюсьнасебяненалюбуюсь
Правление Союза биатлонистов России (СБР) не поддержало изменения в критериях отбора в сборную России. Это привело к изменениям в составе команды.
Так, Екатерина Глазырина получила право выступить на Кубке IBU. Ранее она не попала в состав команды, теперь же спортсменка заменит Анастасию Егорову. На Кубке IBU выступит и Ирина Старых. В составе российской команды на Кубок мира вместо нее отправится Тамара Воронина.
В составе мужской команды изменений нет. Стартовый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.