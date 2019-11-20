Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об изменениях в составе сборной России по биатлону на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU.

— Да здравствует наш СБР, самый гуманный СБР в мире! Ура! Теперь у нас вот такой биатлонный состав сборной России на этапы КМ и КИБУ!, — написал Губерниев в Instagram.

Правление Союза биатлонистов России (СБР) не поддержало изменения в критериях отбора в сборную России. Это привело к изменениям в составе команды.

Так, Екатерина Глазырина получила право выступить на Кубке IBU. Ранее она не попала в состав команды, теперь же спортсменка заменит Анастасию Егорову. На Кубке IBU выступит и Ирина Старых. В составе российской команды на Кубок мира вместо нее отправится Тамара Воронина.

В составе мужской команды изменений нет. Стартовый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.