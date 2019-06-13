Цветков, Старых и Глазырина попали в резервный состав кандидатов в сборную России по биатлону

Максим Цветков, Ирина Старых и Екатерина Глазырина попали в резервный состав кандидатов в сборную России по биатлону и в случае необходимости смогут заменить биатлонистов, которые сейчас находятся на централизованной подготовке, информирует ТАСС. Список утвержден Министерством спорта РФ

В резервный состав кандидатов в национальную команду также вошли Татьяна Воронова, Юлия Дроздова, Анастасия Евюнина, Елизавета Каплина, Алина Клевцова, Анна Никулина, Максим Макаров, Вячеслав Малеев, Владимир Семаков, Семен Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов и Юрий Шопин.

– Включение в резерв позволит им рассчитывать на попадание на централизованную подготовку, если возникнет необходимость в замене, – приводит ТАСС слова представителя СБР.

28-летний Цветков – чемпион мира в эстафете (2017), 31-летняя Старых – четырехкратная чемпионка Европы. 32-летняя Глазырина в минувшем сезоне возобновила карьеру после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.